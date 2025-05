Interventi a Ospedaletto

L’assemblea pubblica sui lavori per la frazione di Ospedaletto ha richiamato ben 150 cittadini nella sala parrocchiale nella serata di mercoledì. Tra gli interventi che il sindaco Gianluca Ugolini e la giunta hanno illustrato, ci sono l’arredo urbano di via Borgata, gli interventi ai guadi post alluvione, l’edilizia cimiteriale e il centro socio-assistenziale in costruzione. Sono questo i principali temi presentati e condivisi con i residenti della frazione di Ospedaletto. L’incontro è servito anche per raccogliere idee e suggerimenti per la risoluzione di problematiche poste dai cittadini.