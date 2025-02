Interventi al torrente Ventena: ecco due milioni per mettere in sicurezza il centro storico

È al via una nuova serie di 15 interventi, urgenti e prioritari, per la mitigazione del rischio idrogeologico per un ammontare complessivo di oltre 177 milioni di euro in Emilia-Romagna. Proprio la Regione conferma un nuovo stanziamento di 75 milioni grazie a un decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in accordo con il ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. Nel dettaglio in Valconca arriveranno altri 2 milioni di euro a San Giovanni in Marignano (nella foto la sindaca Michela Bertuccioli) per gli interventi sul torrente Ventena per la messa in sicurezza del centro storico della cittadina. Costo dell’intervento complessivamente 9 milioni e 350mila euro: la novità è l’ulteriore finanziamento di 2 milioni di euro da parte dal Mase con l’ultimo provvedimento, l’importo già finanziato con precedenti programmazioni è quindi di 7 milioni e 350mila euro. Da ricordare che sono già in corso i lavori di realizzazione della vasca di laminazione a monte del centro di San Giovanni, per rendere più dolce la portata in caso di piena fluviale. "Si tratta di risorse importanti, che ci consentiranno di avviare o proseguire tutta una serie di opere preziose e molto attese dai territori" spiega la sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini. "Questi interventi – prosegue la sottosegretaria – non rientrano nei Piani speciali post alluvione, ma confermano l’impegno della giunta a mettere in sicurezza la regione".