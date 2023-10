Interventi alle fogne nelle vie delle Regioni

Ripartiti gli interventi per la riqualificazione idraulica della rete fognaria nelle vie delle Regioni, intervento concertato con gli ingegneri idraulici di Hera. Il progetto prevede di drenare tutte le acque provenienti da Torconca, via Oriolo ed Emilia-Romagna e scaricarle direttamente nel torrente Ventena, alleggerendo pertanto il collettore di via Toscana. Durante la prima fase dei lavori verrà realizzata l’opera di scarico sul torrente Ventena composta dalla posa di un pozzetto e la posa della condotta terminale di scarico nel fiume che permetterà il recapito delle acque meteoriche da via Sardegna al torrente Ventena.