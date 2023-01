"Interventi sulla zona Nord, solo promesse"

La Regina viene scossa nel pieno del suo inverno da un deciso attacco dell’associazione albergatori nei confronti del Comune. L’associazione infatti ora lamenta l’immobilismo dell’amministrazione di Cattolica nel quartiere a Nord della città in direzione Acquario e Portoverde, comprendendo via Carducci, il quartiere di Piazzale Nazioni e lo stato del portocanale Ventena.

"Dispiace dirlo ma la città nella zona a Nord appare dimenticata – tuona Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori –, perché c’è troppo immobilismo. Ci sono state molte promesse ma cantieri pochi. Via Carducci va ridisegnata completamente con un piano di arredi, marciapiedi ed un piano parcheggi con interventi che al momento latitano. Per non parlare del quartiere di Piazzale delle Nazioni che non può più aspettare. Si è avanzata richiesta di finanziamento al Pnrr, ma un quartiere turistico del genere merita altra attenzione da parte dell’amministrazione comunale ed uno sforzo economico comunale. Sono anni che se ne parla di questa piazza ma è ancora tutto fermo".

Inoltre preoccupa anche il futuro del portocanale Ventena con l’accumulo di sabbia e la mancanza di dragaggio: "Non capiamo perché per tale dragaggio l’amministrazione comunale continui ad attendere da Bologna aiuti che non arrivano – continua Cavalieri – quando sarebbe necessario, con una cifra contenuta, metter mano al bilancio comunale per rinnovare un portocanale che è fondamentale sia dal punto di vista turistico che sportivo ed ambientale. Ma anche qui tutto tace, ed i mesi passano con un silenzio che non ci piace".

Insomma dichiarazioni forti quelle che arrivano dal presidente dell’associazione albergatori e che in questo momento scuotono Palazzo Mancini dove vi sono altri cantieri in rampa di lancio, su tutti la nuova scuola di piazza Repubblica. Ma di certo gli arredi e la viabilità in zona Piazzale delle Nazioni rappresentano un altro nodo da sciogliere quanto prima.

L’amministrazione comunale di Cattolica ha chiesto 2,5 milioni di euro al Pnrr per Piazzale delle Nazioni ma da mesi si attende chiarezza sulfuturo di tale progetto, che al momento pare rimasto al palo. "La città ha oltre 7.000 camere nel quartiere turistico di prima linea e a Nord – conclude Cavalieri – alcuni interventi strutturali e di programmazione della città meritano maggior attenzione e tempistiche diverse". Nei prossimi mesi tante le questioni in primo piano: lungomare, piano spiaggia, parcheggi, stazione, scuola Repubblica, ecc. Un 2023 che si apre davvero tanti nodi per la Regina che si vuol rilanciare nel dopo-Covid.

Luca Pizzagalli