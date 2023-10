Intervento ok per Bezzecchi. Rebus sul rientro

Il peggio è passato per il ’Bez’, operato ieri mattina con successo alla clavicola destra dall’equipe diretta da Giuseppe Porcellini. Ma il pilota riminese rischia di saltare le due prossime gare. Marco Bezzecchi è stato costretto all’intervento dopo la caduta avvenuta sabato al Motor ranch di Tavullia di Valentino Rossi, dove si stava allenando. "Marco – assicura il padre Vito – sta bene. L’operazione è riuscita". L’intervento è durato un’ora e mezza. Il team Mooney VR 46 ieri in una nota ha spiegato che "Marco inizierà il percorso riabilitativo immediatamente: il suo rientro in pista verrà valutato nelle prossime 48 ore".