Intesa tra il Titano e Città dei Presepi

Una delegazione della segreteria di Stato al Turismo, composta dal professor Verter Casali e dottor Pietro Berti, ha partecipato al convegno organizzato dal sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti e dall’assessore alla cultura Andrea Lavecchia, su Giovan Battista Belluzzi detto il ‘Sanmarino’, architetto militare sammarinese del ‘500 che operò come Capitano in numerose città toscane. E la cui ascesa è narrata nel libro del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "La firma – spiegano dalla segreteria di Stato al Turismo – di un preliminare protocollo di intesa con la Associazione nazionale Città dei Presepi con la presidente Rossetti, in continuazione con gli accordi di collaborazione firmati dal Segretario Pedini Amati con i sindaci di Chiusi della Verna, Loreto e Assisi, permette di collegare realtà turistico-religiose espressione della spiritualità e della cultura artistica e popolare".