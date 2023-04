’Intimo Giulia’ è Bottega storica In negozio gli attrezzi dei nonni

C’è ancora lo sgabello in legno massello con la macchina da cucire di nonna Giulia e lo strumento ’allarga cappelli’ di nonno Guerrino, che nel 1951 aprirono il negozietto di via Garibaldi 124. Passato dai 30 metri quadri di quell’anno alle due vetrine di oggi: ’Intimo Giulia’ diventa la 72esima Bottega Storica del Comune di Rimini. Sono trascorsi oltre 70 anni da quando la ’Giuglina’, così se la ricordano tanti riminesi faceva l’ambulante in piazza Tre Martiri, dove vendeva abbigliamento intimo e articoli di merceria. Negli anni 50 ha unito la sua attività a quella del marito Guerrino, in via Garibaldi. "La mattina veniva svegliata prestissimo anche all’alba - racconta il nipote Daniele, attuale proprietario del negozio - da clienti che spesso venivano dall’entroterra. Bussavano alla porta di casa a due passi dalla bottega e lei andava ad aprire il negozio per loro".

Un’attività storica, passata di generazione in generazione, che nel 1977 è stata prima rilevata dalla figlia Maria Tentoni, che col marito Duilio Bucci - e con i grandi sacrifici degli anni d’oro - l’hanno fatta crescere e fiorire. Il testimone poi è passato a Daniele Bucci che nel 2009 ha rilevato l’attività dei genitori.