Intitolati ad Antonio Mosca i giardini di via Bidente In occasione delle celebrazioni di San Michele Arcangelo, patrono del corpo, a Villaggio Primo Maggio si è svolta la cerimonia di intitolazione dei giardini di via Bidente al compianto sovrintendente capo Antonio Mosca, vittima del terrorismo. Autorità e familiari hanno partecipato all'evento, durante il quale è stata consegnata al figlio del poliziotto una medaglia con distintivo d'onore.