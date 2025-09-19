"Intitoliamo a Pico piazzetta San Martino"

Dedicare la piazzetta San Martino, nell’omonimo viale di Riccione Abissinia, al fotografo Epimaco (Pico) Zangheri, spirato domenica a 95 anni. È la richiesta avanzata tramite lettera alla sindaca Daniela Angelini da Federica Torsani, capogruppo della Lista Civica Riccione col Cuore, da Stefano Selva in rappresentanza di diversi cittadini e da alcuni ospiti della città che hanno conosciuto il noto fotografo. Pico infatti, oltre a imbastire la storia delle sua città per immagini, ha immortalato migliaia di bagnanti anche stranieri. La Torsani scrive: "Mi faccio portavoce della richiesta di molti cittadini e residenti dell’Abissinia (una cinquantina di firmatari in tutto), che hanno espresso la volontà di rendere omaggio alla memoria di Pico. Con la sua arte e la sua sensibilità ha saputo raccontare e valorizzare la nostra città attraverso le sue fotografie, lasciando una traccia profonda non solo nella comunità artistica, ma anche nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di apprezzarne il lavoro. Per questo, riteniamo doveroso che Riccione custodisca in modo tangibile il suo ricordo, intitolandogli la piazzetta San Martino, luogo a lui caro e legato alla sua storia personale e professionale". La raccolta firme continuerà nei due bar e tabaccherie di viale San Martino.

ni. co.