"Intitoliamo una via a Silvio Berlusconi"

Oggi è un tratto di strada anonimo che unisce piazza del Popolo a via Alcide De Gasperi, a pochi passi dal Comune. Ma presto potrebbe diventare via Silvio Berlusconi. Bellaria Igea Marina ha avviato l’iter per intitolare all’ex premier e imprenditore, morto l’11 giugno 2023 a Milano a 86 anni, un’area centrale ma priva di civici. "Abbiamo individuato una strada che non comporta disagi per residenti o attività – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – ma che resta un punto nevralgico, collegando piazza del Popolo e le vie Caduti per la Libertà e De Gasperi. È un luogo che richiama i valori del popolarismo europeo, a cui Berlusconi ha dato un contributo importante".

Per Giorgetti (Forza Italia) la decisione non è un atto di parte. "In un momento in cui i rapporti tra Europa e Russia sono ai minimi storici e il Patto Atlantico attraversa difficoltà, Berlusconi può rappresentare ancora oggi il simbolo di un’Italia capace di dialogare con tutti, rafforzando l’unità dell’Occidente. La sua visione di Europa non si fermava all’economia: era un uomo di pace, che con il prossimo cercava sempre il confronto".

Il sindaco richiama alcuni passaggi simbolici: "Dalle strette di mano tra Putin e i leader occidentali ai G8 de L’Aquila, fino alle mediazioni in Medio Oriente e ai rapporti con Blair, Erdogan e Netanyahu. Quella dimensione oggi ci manca – osserva ancora Giorgetti – e se ci fosse sarebbe un grande bene per l’Europa e per l’Occidente. Tornare a una centralità dell’Italia, basata su cooperazione e coesistenza, significherebbe rafforzare il futuro del continente in un contesto, purtroppo, di crisi internazionale".

L’iter formale è già stato avviato: la richiesta è stata trasmessa alla Prefettura, che dovrà inoltrarla al Ministero dell’Interno. La legge impone dieci anni dalla morte prima di un’intitolazione, ma la deroga può essere concessa su proposta della Prefettura e previo parere favorevole della Procura generale presso la Corte d’Appello competente.

Non sarebbe un caso isolato. Ad Apricena, in provincia di Foggia, una via porta già il nome di Berlusconi mentre a Portofino, in Liguria, è stata inaugurata la ’Passeggiata Silvio Berlusconi’. A Vivaro, in Friuli, un parco industriale mentre a Monza, in Lombardia, il centro sportivo è intitolato a Silvio e Luigi Berlusconi. L’anno scorso anche l’aeroporto di Milano Malpensa è stato ribattezzato in suo onore, a conferma di un percorso che ha già trovato spazio in più realtà italiane e che ora attende solo la volta di Bellaria Igea Marina.

Aldo Di Tommaso