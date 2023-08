Intrappolato nelle corrente di risacca a Cattolica: rischia di annegare

Cattolica (Rimini), 20 agosto 2023 – Se l’è vista davvero brutta, oggi intorno alle 17, un cinquantenne di Gabicce che stava facendo il bagno a Cattolica. A causa delle correnti di risacca e del mare agitato, l’uomo non riusciva più a tornare a riva ed era rimasto intrappolato tra gli scogli vicino al ristorante Gente di mare.

Per fortuna alcuni turisti si sono accorti della situazione e hanno dato l’allarme alla Capitaneria di porto, che è intervenuta subito con una pattuglia per salvarlo. Per l’uomo tanta paura e anche alcune ferite alle gambe e in altre parti del corpo, provocate dall’urto contro gli scogli a causa delle onde.

Per sua fortuna il salvataggio è stato tempestivo e ha evitato il peggio. Rientrato a riva sulla barca della Capitaneria, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti del caso.