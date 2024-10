Ora anche San Marino ha introdotto il reato di molestie sessuali. "Un passo avanti di civiltà", dicono le consigliere di Psd, Libera e Ps. Un passo arrivato con la ratifica in Consiglio grande e generale del decreto sulla prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere, che va ad aggiornare quello del 2008. Una ratifica arrivata all’unanimità. E sul quale in aula si dibatte parecchio, ma questa volta i toni sono decisamente distesi. Antonella Mularoni di Repubblica Futura loda il tavolo di confronto che ha portato "importanti risultati – dice – ma ci sono cose che ci lasciano perplessi. In particolare l’introduzione della riprensione. Evidenziamo che questa forma di richiamo è una tipologia di sanzione molto mite". Massimo Andrea Ugolini della Dc ricorda l’introduzione "del reato di molestie sessuali che abbraccia tantissime tipologie. Credo che con l’emendamento del governo si riesca ancora meglio a identificare questo reato. È stato introdotto il reato di adescamento di minori, al quale va posta attenzione specialmente quando coinvolge l’uso dei mezzi informatici". "Solo attraverso un percorso condiviso possiamo garantire leggi giuste ed applicabili – dice Ilaria Bacciocchi del Psd – È un passo in avanti importante che ci porta più vicini agli standard europei e rafforza la protezione delle vittime. Ma una società migliore si costruisce anche attraverso una trasformazione culturale profonda". Secondo Sara Conti di Rf "la violenza può assumere forme anche psicologica. Per fortuna nel decreto anche questo tipo di violenza è tenuta in considerazione".

Nessuna legge "può essere utile – è l’appello di Michela Pelliccioni di Domani Motus Liberi – se prima non interviene un cambio culturale. Cambio culturale che in questo Paese serve perché le vittime di violenza hanno ancora moltissima paura di denunciare". Osserva Matteo Zeppa di Rete: "Anche le istituzioni di San Marino in diversi casi sono state toccate dalla violenza di genere. Questa per me è una macchia".

"Credo sia necessaria un’attività di conoscenza, informazione e prevenzione. Dunque credo che serva una sensibilizzazione ancora più forte nella scuola e nelle famiglie", è il richiamo di Marco Mularoni della Dc. "Questo reato in Italia ancora non è normato, noi siamo avanti da questo punto di vista. La nuova formulazione ha trovato la condivisione da parte della maggioranza e spero anche nell’opposizione", puntualizza il Segretario di Stato Canti. Approvato all’unanimità anche il decreto che detta le disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.