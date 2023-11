"Introduciamo il reato di molestie sessuali"

In commissione non era stato firmato per la mancanza del numero legale. Non senza polemiche. Così, si ’rimedia’ in Consiglio grande e generale dove ieri tutti i gruppi consiliari hanno detto sì all’ordine del giorno contro la violenza sulle donne. Un odg che impegna il governo a riferire in aula sulle misure a contrasto della violenza contro le donne, ad aggiornare la normativa in materia introducendo il reato di molestia sessuale e a sostenere l’attività dell’Authority Pari opportunità. "Non è stato possibile votarlo per mancanza di numeri in Commissione – sottolinea Daniela Giannoni di Rete prima di leggere in aula il testo dell’ordine del giorno – pertanto si è deciso di ridepositarlo al primo Consiglio utile,in modo da aprire un dibattito più aperto e dare testimonianza, in maniera decisa, che la politica su questo argomento non è assolutamente assente. Questo odg dà un mandato forte al governo e direttive significative non solo sul piano normativo, ma anche culturale".

Per Eva Guidi di Libera si tratta di "un concreto impegno dell’aula verso questo tema, dando mandato su azioni concrete da portare avanti ancora una volta, con la revisione e l’aggiornamento del codice penale sulle fattispecie di reato che si potrebbero presentare, tra cui il reato di molestie sessuali. Poi nel sostegno all’Authority che conduce azione di coordinamento nell’azione di sensibilizzazione, prevenzione e approfondimento sulla violenza di genere e sull’educazione all’affettività". Poi la parola passa al segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni che annuncia. "In occasione del 25 novembre si è tenuta l’udienza con la Reggenza e Authority Pari opportunità in cui sono stati presentati i dati del fenomeno in Repubblica sulla violenza di genere ed è stata occasione da parte della Segreteria di presentare il piano in fase di definizione dell’azione nazionale globale contro la violenza contro le donne 2024-2026. Il piano coinvolgerà istituzioni, governo, associazioni del settore per potenziare le misure preventive del fenomeno, la protezione delle vittime, i programmi di formazione e sensibilizzazione della cittadinanza e per orientare le nuove generazioni verso una cultura che favorisca la relazione basata sul rispetto innanzitutto". Intanto, la Centrale sindacale unitaria ha inaugurato, davanti alla propria sede, una panchina rossa ’simbolo’ della lotta alla violenza sulle donne. "Non è sufficiente ratificare le varie convenzioni dell’Ilo – dicono dal sindacato – E’ necessario che il legislatore metta in atto tutte le norme indispensabili sia per prevenire che per contrastare le molestie e la violenza di genere".