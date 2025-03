"Inutile l’impianto in via Settembrini"

"Gli autovelox sono un argomento controverso – premette il riccionese Biagio Maioli – Alcuni dicono che siano utili, ma a volte mi sembra che siano messi in posti strategici per multare, piuttosto che per evitare incidenti, e portare così soldi in più nelle casse dei Comuni. È frustrante, soprattutto per chi vive in città e deve muoversi ogni giorno". "Mi piacerebbe vedere – prosegue – controlli più mirati in zone dove davvero c’è bisogno di maggiore sicurezza, non in ogni angolo della città, dove è difficile che si vada veloce. Mi riferisco ad esempio a quello vicino all’ospedale di Rimini: io ci passo spesso di lì e c’è sempre tanta fila. Come si fa ad andare forte?".