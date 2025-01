"Inutile tenere in vita hotel che non funzionano più"

"Basta con l’accanimento terapeutico del voler tenere in vita i gli alberghi anche quando non si reggono più. Così si allunga solo il loro stato comatoso e questo non sta più in piedi, occorre dunque togliere il tabù del vincolo di destinazione". A intervenire sull’onda del dibattito aperto in seguito alla sentenza del Tar, che ha dato ragione a una società che aveva chiesto la rimozione del vincolo di trasformazione in alloggi per la propria struttura nei pressi di viale Ceccarini, è l’imprenditore alberghiero Vincenzo Leardini, che incalza: "Non c’è più ricambio generazionale, un tempo le famiglie vivevano negli hotel, i nostri figli ora vanno a lavorare altrove per cui bisogna passare dalla gestione familiare a quella aziendale, perché l’albergo è un’impresa. Con una struttura da 40/50 camere non ci cavi più le penne, per avere una redditività occorre stare aperti almeno otto mesi e avere un’occupazione del 70 per cento. Spero che l’uscita fatta dal presidente di Federalberghi Claudio Montanari sia a titolo personale, perché va nella direzione sbagliata. La ritengo gravissima, va contro l’interesse di Riccione, perché così avremo le pensioni chiuse di fianco agli hotel aperti. L’idea che da queste pensioni si possano fare foresterie, non regge, ne fai una su cento. Né puoi pensare che da un albergo chiuso facciamo la ristorazione di tre quattro alberghi vicini". E insiste: "Gli hotel che non riescono ad andare avanti devono uscire dal mercato. A decidere chi sta dentro e chi fuori non può essere il Comune, è la redditività".

E allora che fare? Leardini sposa in pieno i punti rimarcati da Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, città che conta già circa 300 alberghi chiusi. E ribadisce: "Per non consumare suolo, occorre svilupparsi in altezza. Come altri settori, anche il turismo dev’essere assistito, godere d’importanti incentivi perché altrimenti non si demolisce e ricostruisce, occorre infatti creare le condizioni per avere alberghi belli che funzionano, magari suite hotel. Come hanno fatto Cortina, Forte dei Marmi, Taormina, è poi ora di aprire alle catene alberghiere. Sheraton, Holiday Inn, Hilton vanno nelle località di qualità, perché hanno una redditività interessante. Servono grandi hotel, la piccola pensione senza servizi è costretta a chiudere, anche perché a tenerla in piedi era la buona cucina, ma i cuochi non si trovano più, le cucine chiudono ed è il primo passo verso l’eutanasia". Sugli appartamenti aggiunge: "Ne gestisco quarantotto, aperti sette -otto mesi all’anno e fanno lavorare l’indotto, sono linfa pure per la spiaggia". Da qui a suo parere "la necessità che il nuovo Pug (Piano urbanistico generale) sia coraggioso, perché se una sentenza del Tar dichiara che un’impresa economica può avere il cambio di destinazione, è ora che il Comune vada in Regione per far togliere i vincoli di destinazione".

Nives Concolino