"Invasione di cacciatori sui sentieri"

Da una parte gli amanti del trekking e delle escursioni in mezzo alla natura, dall’altra i cacciatori. Due categorie tra cui spesso sorgono incomprensioni e tra le quali, in alcuni casi, non è facile andare d’amore e d’accordo, specialmente in questo periodo, con le ‘doppiette’ impegnate a fare la posta ai cinghiali nei boschi della Valconca, a cavallo tra Romagna e Marche. A riaccendere le polemiche, in queste ore, è un post pubblicato su Facebook da Fabio Pasini, ultramaratoneta, runner, esperto di trekking e gestore della palestra Universum Klub di Cattolica. "In questi giorni – racconta Pasini – mi sto preparando in vista di una sfida che cercherò di portare a termine in primavera, ovvero l’Everesting, attività che consiste nel percorrere una salita più e più volte fino a raggiungere il dislivello di 8.848 metri. Per questo motivo ho deciso di iniziare ad allenarmi lungo il sentiero Cai 11, nella zona compresa tra Gemmano e Sassocorvaro, che con la sua pendenza e la sua conformazione si presta benissimo al traguardo che voglio raggiungere. Questa mattina (ieri, ndr) ho incontrato lungo il cammino un gruppo di cacciatori che si stava dedicando ad una battuta al cinghiale nei pressi proprio del sentiero. I cacciatori mi hanno invitato a cambiare strada e spostarmi da quella zona in quanto per loro costituiva potenzialmente un’area di tiro".

Pasini non nasconde la propria amarezza per quanto accaduto. "Premesso che si trattava di un’attività venatoria regolare e autorizzata, è assurdo che a dover fare le spese di questa situazione siano sempre gli appassionati di sport e di attività all’aria aperta che vogliono semplicemente dedicarsi al trekking o ad una camminata nel bosco. E’ impensabile che intere porzioni di sentiero siano interdette o risultino inaccessibili a causa della presenza dei cacciatori. Non dimentichiamo che ci troviamo non lontano dalla riserva naturale di Onferno, un’area importante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, senza dimenticare la rilevanza storica e culturale della sentieristica Cai. Credo che si possa fare qualcosa di più per trovare un’equilibrio tra le esigenze delle due categorie e per rendere la sentieristica pienamente fruibile. Credo che l’amministrazione comunali del territorio debbano tenere maggiormente in considerazione questo aspetto". "Al momento – spiega Mauro Campidelli, presidente del Cai di Rimini – non ci risultano segnalazioni di particolari criticità per quanto il territorio di nostra competenza. Se ci imbattiamo in cacciatori impegnati in una battuta, in generale la tendenza è a cambiare percorso".

l.m.