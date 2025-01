Invasione di cinghiali sul Titano. Doppiette pronte a fermarli

Cinghiali all’assalto di Domagnano e Borgo Maggiore. Numerosissime le segnalazioni ricevute nelle ultime settimane dal servizio di vigilanza ecologica del dipartimento Territorio e Ambiente. Per mettere un freno al proliferare incontrollato degli animali, l’ufficio gestione delle Risorse ambientali ed agricole ha chiamato a raccolta le ’doppiette’. I cacciatori si daranno appuntamento oggi dalle 8 alle 15 nelle località di San Michele e Ranco per una per un "intervento di controllo del cinghiale". Intervento che, come spiegano le autorità, si rende necessario a seguito delle "numerose segnalazioni inviate dai cittadini" e "degli incidenti stradali" causati proprio dai cinghiali. Il problema è noto e non riguarda non solo il Titano: anche nel Riminese negli ultimi anni il numero degli ungulati è cresciuto in maniera esponenziale. Sempre di più sono quelli che si spingono a ridosso delle case o che invadono campi e parchi pubblici, causando più di una preoccupazione a residenti e amministratori locali.

L’intervento, previsto da una delibera dell’Osservatorio della fauna selvatica e "autorizzato dal decreto delegato del 18 ottobre 2021 n.179", farà ricorso "al metodo della braccata e girata ed avrà luogo anche nelle aree normalmente soggette a divieto di caccia, con lo scopo di contenere la popolazione di cinghiale". L’obiettivo è quello di "prevenire il rischio di incidenti stradali e di danni alle coltivazioni agricole, anche in considerazione dell’estrema vicinanza alle zone residenziali ed all’ospedale di Stato". Le zone interessate dall’intervento saranno segnalate da appositi cartelli. Inoltre, è stata predisposta la chiusura al traffico delle strade che si trovano a ridosso della zona interessata dall’intervento dei cacciatori. Dalle 8 alle 15, dunque, saranno interdette "strada Nona Gualdaria dal bivio con strada San Michele (presso rotatoria verso strada Ca’ Barigone) fino a via Ranco (intersezione con via Federico Fiori)" e "strada dei Lorioli/via dei Pini dall’intersezione con via dei Frassini fino all’intersezione con strada Nona Gualdaria".

"Per garantire la maggiore sicurezza possibile – precisa l’Ufficio gestione delle risorse ambientali – le forze dell’ordine, supportate da alcuni volontari della Federazione sammarinese della caccia, si posizioneranno a presidio delle strade limitrofe all’area di intervento, così da scongiurare eventuali interferenze con la viabilità. In caso di necessità, è possibile rivolgersi ai numeri della centrale operativa interforze".