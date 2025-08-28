Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaInvasione di food truck per la nuova edizione del ’Gusto del porto’
28 ago 2025
Aldo Di Tommaso
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Invasione di food truck per la nuova edizione del ’Gusto del porto’

Invasione di food truck per la nuova edizione del ’Gusto del porto’

Tradizione e gusto tornano protagonisti a Bellaria Igea Marina con l’edizione 2025 de ’Il Gusto del Porto’, in programma tra...

Torna il ’Gusto del porto’

Torna il ’Gusto del porto’

Per approfondire:

Tradizione e gusto tornano protagonisti a Bellaria Igea Marina con l’edizione 2025 de ’Il Gusto del Porto’, in programma tra domani e sabato lungo il porto canale. Un appuntamento che unisce sapori autentici, atmosfere accoglienti e spettacoli dal vivo, riproponendo la festa più identitaria della città.

Dalle ore 19 gli stand gastronomici apriranno i battenti con un’offerta che spazia dai primi marinari ai fritti misti, dagli spiedini alle piadine farcite, il tutto accompagnato da buon vino. Novità di quest’anno i food truck, che arricchiscono la proposta con nuove specialità per incontrare i gusti di tutti.

Non solo cucina: le vie Rubicone e Pinzon si trasformeranno in un palcoscenico diffuso con esibizioni folk, pop e acustiche. Tra i nomi attesi, Darma Acoustic Duo, Pepita Unplug, Pippo Live, Aisha, Chiara Fabbri, Gli Scariolanti e il dj set di Jface. Domani alle 20.30, spicca l’ospite speciale Mirko Casadei Popular folk orchestra, che salirà a bordo della storica imbarcazione Teresina per un tributo musicale in riva al mare.

A completare il programma, l’aperitivo sulla motonave Super Tayfun con l’Angeless music party e la possibilità per i più piccoli di utilizzare gratuitamente il traghetto Hale Bopp. Organizzato dalla fondazione Verdeblu con il patrocinio del Comune, l’evento nasce dalla collaborazione di associazioni cittadine e attività locali, confermandosi non solo festa di piazza ma momento di comunità, capace di coinvolgere residenti, turisti e ospiti delle località vicine.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoEventi