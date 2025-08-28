Invasione di food truck per la nuova edizione del ’Gusto del porto’

Tradizione e gusto tornano protagonisti a Bellaria Igea Marina con l’edizione 2025 de ’Il Gusto del Porto’, in programma tra domani e sabato lungo il porto canale. Un appuntamento che unisce sapori autentici, atmosfere accoglienti e spettacoli dal vivo, riproponendo la festa più identitaria della città.

Dalle ore 19 gli stand gastronomici apriranno i battenti con un’offerta che spazia dai primi marinari ai fritti misti, dagli spiedini alle piadine farcite, il tutto accompagnato da buon vino. Novità di quest’anno i food truck, che arricchiscono la proposta con nuove specialità per incontrare i gusti di tutti.

Non solo cucina: le vie Rubicone e Pinzon si trasformeranno in un palcoscenico diffuso con esibizioni folk, pop e acustiche. Tra i nomi attesi, Darma Acoustic Duo, Pepita Unplug, Pippo Live, Aisha, Chiara Fabbri, Gli Scariolanti e il dj set di Jface. Domani alle 20.30, spicca l’ospite speciale Mirko Casadei Popular folk orchestra, che salirà a bordo della storica imbarcazione Teresina per un tributo musicale in riva al mare.

A completare il programma, l’aperitivo sulla motonave Super Tayfun con l’Angeless music party e la possibilità per i più piccoli di utilizzare gratuitamente il traghetto Hale Bopp. Organizzato dalla fondazione Verdeblu con il patrocinio del Comune, l’evento nasce dalla collaborazione di associazioni cittadine e attività locali, confermandosi non solo festa di piazza ma momento di comunità, capace di coinvolgere residenti, turisti e ospiti delle località vicine.