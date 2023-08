Invasione di pattini al Playhall Si sfidano i giovani talenti

Sulla pista del Playhall sono pronti a gareggiare 1.600 pattinatori. Da questo sabato Riccione diventa uno dei centri del pattinaggio a rotelle grazie al campionato nazionale Acsi, 18esimo Memorial Roberta Gentilini, che fino al 7 settembre vedrà con più di 1.600 atleti nelle varie specialità. Il campionato è organizzato da Acsi commissione pattinaggio in collaborazione con Pattinaggio Riccione, Flying roller Pesaro e Comune di Riccione. Sulla pista si sfideranno 1.200 atleti nelle competizioni di singolo per l’artistico e più di 200 per la solodance. Scenderanno in pista anche dieci coppie fra artistico e solodance e ben 26 gruppi spettacolo. Infine saranno in gara una ventina di atleti nella specialità inline. Il Pattinaggio Riccione avrà in gara tutti gli atleti dell’agonistica e preagonistica, una quarantina, e i gruppi spettacolo tra cui il quartetto baby Green Pearl con il programma ‘Inseguendo l’amore’. Si esibirà anche il piccolo gruppo Green Pearl Show Team, la formazione che debutta con ‘Un’amicizia senza confini’, formata da atleti dagli 8 ai 12 anni. Inoltre scenderanno in pista il gruppo Junior Skating Club e il quartetto ‘Heart’ delle veterane.

Nel corso dei campionati si terrà un altro importante momento di sport. Il 3 settembre allo stadio del nuoto di via Monte Rosa 60 si svolgerà il Maxi Open day organizzato dalla Polisportiva comunale. Saranno rappresentate tutte le discipline sportive con istruttori e occasioni per sperimentarle gratuitamente. Dalle 9 alle 18, sarà possibile provare tutte le attività sportive che aderiscono a Polisportiva Riccione.