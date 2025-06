Invasione tedesca nei Bike hotel di Riccione. In 300 col treno da Monaco per la Pentecoste

Per la festa della Pentecoste a Riccione sono tornati diversi tedeschi, complice in più casi il treno diretto Monaco – Ancona con fermate anche a Rimini, Riccione e Cattolica. Così numerosi ospiti d’oltralpe, amanti delle ruote, ne hanno approfittato anche per anticipare le ferie in maggio e soggiornare nei Bike Hotel. "Questo treno, che arriva in riviera quotidianamente, ha offerto maggiori opportunità, ha comportato una maggiore richiesta, migliorando la situazione – conferma Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels –. Non abbiamo ancora i dati, ma sicuramente questa Pentecoste andrà meglio di altre". "Il treno ha agevolato tanti uomini e donne sole, anche perché è un mezzo più economico – conferma Grazia Nicoletti dell’hotel Gambrinus –. Ha contribuito a un importante sviluppo del turismo dei single, che ci hanno fatto riempire le ultime camere. Da noi però sono venuti i cicloturisti e prima della Pentecoste. Sono rimasti fino al 2 giugno, io ne ho avuti una cinquantina, fidelizzati. Sono stati però almeno 300 quelli ospiti dei Bike Hotel di Riccione, riuniti in una grande festa a Saludecio. Ho ospitato pure una ventina di slovacchi, in partenza oggi, ne torneranno 60 in settembre. Ci arrivano intanto i polacchi, anche loro di ritorno nello stesso mese". Al di là della nuova corsa ferroviaria c’è chi in questi giorni è tornato a fare il pieno con i tedeschi. E’ il caso di Luigi Vannucci dell’hotel Grune Perle che, dopo una settimana fiacca, per quindici giorni in due turni, da ieri al 22 giugno ospiterà solo turisti in arrivo dalla Germania. "Qualche famiglia si ferma come una volta per quindici giorni o per tre settimane, ma si tratta di turisti di vecchia generazione, che vengono qua da quarant’anni – premette l’albergatore –, comunque sia abbiamo riempito. A differenza di una volta anche i tedeschi non prenotano più tanto in anticipo, alcune conferme sono arrivate tre/quattro giorni fa. Lavoriamo molto con coppie di giovani tedeschi, nati in Russia e poi tornati in Germania con bimbi al seguito. Alcuni vengono pure in viaggio di nozze. Anche dopo il 22 dovrebbe andare discretamente bene".

Nives Concolino