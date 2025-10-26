Inverno a tutto sport: boom di eventi e presenze

Un inverno di sport e presenze turistiche come non si era mai visto. A guardare l’occupazione del Play hall si fatica a trovare un fine settimana libero da oggi alla prossima primavera. E dire che in passato nel periodo invernale calava il silenzio in attesa che le presenze sportive aiutassero la destagionalizzazione in primavera. Oggi, invece, anche l’autunno e l’inverno sono diventate stagioni sportive. Nell’ordine in questo e nei prossimi fine settimana il Play hall ospiterà: il Campionato europeo di Kenpo Karate; dal 7 al 9 novembre il Campionato nazionale firmato Csen di judo; dal 15 e 16 novembre il Campionato nazionale a squadra di freccette; dal 21 al 23 novembre l’indoor cycling e l’International master days 2025. Novembre si chiuderà con le finali nazionali a squadre di trampolino elastico, dal 28 al 30. In dicembre tornerà dal 12 al 14, la Finale nazionale del campionato della Federazione ginnastica. Ancora sport in gennaio quando dal 3 al 6 arriveranno i ballerini del Mc Hip Hop contest. In febbraio la danza sportiva, la pallamano e kickboxing. In marzo il pattinaggio, ancora danza sportiva e freccette. Non ci saranno pause arrivando alla scherma e allo skate con migliaia di atleti e presenze negli hotel. Un calendario che si legherà agli eventi che si terranno allo stadio del nuoto ormai diventato un contenitore tra i più importanti del panorama nazionale. Anche in vasca campioni e campionati. In novembre il Trofeo nuoto master Riccione (29 e 30) e in dicembre i campionati di nuoto regionali e gli assoluti invernali chiudendo con la Coppa Brema il 21 dicembre. Per garantire comunque spazi all’utenza dello stadio del nuoto, la Polisportiva ha previsto le aperture domenicali il 9 e 23 novembre e il 7 e 28 dicembre. Nell’anno nuovo il calendario degli eventi natatori sarà ancor più serrato, ma da febbraio arriverà il ‘pallone’ a coprire la vasca esterna olimpionica, dando corsie libere alla normale utenza.