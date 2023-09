Inverno al riparo con il bando salva-dehors

In vista dell’inverno arriva il bando salva-dehors. La commissaria prefettizia Rita Stentella e i dirigenti comunali hanno incontrato i referenti delle associazioni di categoria. Vista l’importanza del tavolo erano presenti Confcommercio, Confesercenti, Cna, Federalberghi e la Cooperativa bagnini. Oggetto del faccia a faccia era il progetto Riccione winter che da alcuni anni a questa parte consente alle attività economiche, pubblici esercizi e anche alberghi, di occupare suolo pubblico durante l’inverno e coprire le aree per offrire una alternativa ai propri clienti. L’idea era venuta in periodo di Covid, mossa dalla necessità di rispettare le limitazioni imposte dai regolamenti anti virus a partire dal distanziamento. Oggi i dehors sono diventati un’abitudine per la clientela. Dovervi rinunciare sarebbe un problema.

Da Confcommercio si dicono "soddisfatti della decisione dell’amministrazione comunale di riproporre il bando. L’importanza dei dehors è evidente per le attività commerciali della città". Riccione winter riguarda i ristoranti sulla spiaggia, ma soprattutto i tanti locali disseminati lungo i viali della città. Nei prossimi giorni dovrebbe prendere il via il bando, ma resta l’incognita delle tariffe. In origine, ovvero durante la pandemia, l’occupazione del suolo pubblico costava zero agli esercenti grazie allo Stato che stornava ai Comuni i mancati incassi. Lo scorso anno l’agevolazione terminò e i titolari dei pubblici esercizi e alberghi cominciarono a pagare. Le tariffe decise dall’allora giunta Angelini, tennero conto della richiesta di costi calmierati presentata dalle categorie economiche.

Quest’anno il nodo tariffe resta in sospeso. La commissaria ieri è stata chiara con i responsabili delle associazioni. Vista la vicinanza con il 10 di ottobre, quando il Consiglio di Stato si esprimerà sul ricorso della coalizione di centrosinistra contro l’annullamento delle elezioni sentenziato dal Tar, la commissaria preferisce attendere. Se l’annullamento sarà confermato e di conseguenza anche il commissariamento del Comune, allora si torneranno al tavolo per stabilire le tariffe. Altrimenti ci penserà l’amministrazione rientrante.

Riccione winter riguarderà anche gli alberghi. "Potranno occupare suolo pubblico o comunque realizzare dehors nel periodo invernale - ricorda Bruno Bianchini, presidente di Federalberhi -. Ben venga la conferma dell’iniziativa che in passato è stata colta anche da alcune strutture ricettive nel periodo invernale". Resta da definire la scadenza del progetto che dovrebbe tuttavia terminare il 31 maggio.

Andrea Oliva