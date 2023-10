Investe cane e scappa. Multato l’automobilista che uccise ‘Happy’

Quel giorno di agosto il povero Happy, un esemplare di Yorkshire Terrier uscito dalla casa del suo padrone non lontano da via Marconi a Pennabilli, era rimasto steso sull’asfalto, in una pozza di sangue. Ad investirlo ed ucciderlo un’automobilista che lo aveva lasciato lì, agonizzante nel bel mezzo della strada, allontanandosi in fretta e furia e facendo perdere le sue tracce. A distanza di quasi due mesi, però, i carabinieri forestali del nucleo di Pennabilli sono riusciti a risalire alla targa del veicolo a bordo del quale viaggiava il pirata della strada, che è stato identificato e multato. Una sanzione che ammonta a 421 euro, così come previsto dall’articolo 189 del codice della strada. Il quale stabilisce l’obbligo di fermarsi a prestare soccorso agli animali rimasti feriti nel corso di incidenti. La violazione della norma è punita in maniera severa e rischia di far incappare i conducenti inottemperanti in una sanzione molto salata, che può arrivare fino a 1.691 euro. E’ il caso dell’automobilista finito nella rete dei carabinieri del gruppo forestale di Pennabilli: un 30enne residente in Valmarecchia che quel giorno, al volante della sua macchina, si trovava nel centro abitato del piccolo borgo, quando all’improvviso davanti a lui si è parato il Yorkshire Terrier. L’automobilista, nonostante la frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto con l’animale. Che è stato sbalzato sull’asfalto ed è rimasto lì, agonizzante, spegnendosi nelle ore immediatamente successive, e gettando nello sconforto totale il suo padrone. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia del nucleo forestali. I militari dell’Arma si sono messi al lavoro e come prima cosa sono andati a recuperare i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Sia quelle installate dal Comune di Pennabilli sul territorio sia quelle in dotazione all’Arma. In questo modo, attraverso l’analisi delle registrazioni, e il supporto dei colleghi del comando provinciale, è stato possibile stringere il cerchio attorno all’automobilista che era fuggito dal luogo dello scontro. Come previsto dalla legge, nei suoi confronti è stata quindi applicata la sanzione amministrativa. Un piccolo ‘monito’ per tutti gli automobilisti che, percorrendo le strade di campagna e dell’entroterra riminese, spesso sottovalutano il pericolo legato alla presenza di eventuali animali.

Lorenzo Muccioli