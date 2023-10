Pennabilli, investe e uccide un cane: multa all'automobilista

Pennabilli (Rimini), 16 ottobre 2023 - Quel giorno di agosto il povero Happy, un esemplare di Yorkshire Terrier uscito dalla casa del suo padrone non lontano da via Marconi a Pennabilli, era rimasto steso sull'asfalto, in una pozza di sangue.

Ad investirlo ed ucciderlo un'automobilista che lo aveva lasciato lì, agonizzante nel bel mezzo della strada, allontanandosi in fretta e furia e facendo perdere le sue tracce. A distanza di quasi due mesi, però, i carabinieri forestali del nucleo di Pennabilli sono riusciti a risalire alla targa del veicolo a bordo del quale viaggiava il pirata della strada, che è stato identificato e multato.

Una sanzione che ammonta a 421 euro, così come previsto dall'articolo 189 del codice della strada. Il quale stabilisce l'obbligo di fermarsi a prestare soccorso agli animali rimasti feriti nel corso di incidenti. La violazione della norma è punita in maniera severa e rischia di far incappare i conducenti inottemperanti in una sanzione molto salata, che può arrivare fino a 1.691 euro.