Investì un 53enne in bicicletta Condannata a otto mesi

Aveva perso la vita a soli 53 anni, dopo un tremendo incidente in bici sulle strade di Casteldelci, nelle colline della Valmarecchia. Gianluca Grossi, ex direttore sportivo del Pedale riminese e poi componente dello staff dell’Eurobike, stava affrontando un tratto in discesa, tra le località Senatello e Schigno, quando dopo una semicurva si era schiantato contro una macchina che era davanti a lui. La conducente della vettura, una donna di 63 anni, è stata condannata per omicidio stradale a otto mesi (pena sospesa). Il legale della donna, l’avvocato Raffaele Moretti, ha annunciato la volontà di ricorrere in Appello in quanto secondo la ricostruzione del perito di parte sarebbe stato il ciclista a tenere una velocità elevata per quel tratto di strada andando poi a tamponare la vettura che lo precedeva. La morte di Gianluca aveva segnato in maniera profonda il mondo degli appassionati di ciclismo della provincia di Rimini. L’incidente si era verificato il 21 agosto del 2018 sulla strada provinciale 91 a Casteldelci. Era stata proprio la donna al volante della macchina, uscita in lacrime dall’abitacolo, a dare l’allarme, facendo scattare i soccorsi. Dopo le prime cure ricevute sul posto, Grossi era stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, ed era stato ricoverato in Rianimazione. Il decesso era avvenuto alcune ore dopo. La famiglia aveva autorizzato la donazione degli organi. La morte del 53enne aveva portato al salvataggio di altre vite. Grossi si era spento lasciando una compagna, una figlia, due nipoti e due sorelle. Una tragedia che aveva scosso le tante persone - appassionati di due ruote e non solo - che lo conoscevano.