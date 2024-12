"Investiamo su voli dalla Germania"

L’Inghilterra è sempre più vicina, grazie ai nuovi voli previsti nel 2025. "Un ottimo segnale, specialmente la rotta di British Airways da Londra: essere collegati a un hub come Heathrow significa essere collegati con il mondo". Ma per Marco Ermeti, titolare dell’iSuite di Rimini, "c’è ancora tanto da lavorare. I voli diretti dalla Germania sono fondamentali per Rimini, non possiamo continuare a farne a meno. E andrebbero consolidate e aumentate le rotte che già ci sono dall’Europa". Ermeti guarda anche oltre: "Una realtà come Rimini deve puntare ad avere voli da Dubai e collegamenti con il mercato asiatico: non possiamo restare tagliati fuori".