"Investiamo sul campo da basket"

Si discuterà una variazione al piano triennale degli investimenti questa sera in consiglio comunale a Cattolica, per finanziare il campo da basket all’aperto in arrivo nei prossimi mesi nel quartiere Macanno. Il playground di Cattolica sorgerà in via del Partigiano, vicino allo stadio, e andrà così a riqualificare un’area molto ampia, che in estate diventa parcheggio per i camper. "Finalmente daremo vita al sogno di tanti giovani cattolichini innamorati di uno sport bellissimo come la pallacanestro _ annunciano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora Claudia Gabellini _ è un progetto a cui teniamo molto. Il nuovo campetto non sarà infatti solo uno spazio sportivo e ricreativo dove si potranno formare e allenare giovani talenti del basket, ma anche un luogo pensato per essere un centro di aggregazione e inclusione". Il costo per la realizzazione del campo è di 135mila euro "di cui 40mila euro a carico del Comune _ spiega la sindaca _ mentre i restanti 95mila saranno versati dalla Regione. Si tratta di contributi che abbiamo ottenuto grazie al nostro progetto sulla prevenzione del disagio giovanile confluito in un accordo di programma con la Regione. E il playground è solo l’ultimo tassello delle azioni già realizzate. Gli altri progetti, già concretizzati con ottimi risultati, sono le figure degli educatori di strada, gli street tutor e la risistemazione dei servizi pubblici di via Corridoni". Sarà realizzato anche un nuovo apparato di luci, integrato alla pubblica illuminazione con un sistema di videocontrollo in fibra ottica, controllato dalla centrale operativa della Polizia locale.

