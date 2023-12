Investimenti, Cattolica prepara oltre 6 milioni

Più investimenti nel sociale, lavori pubblici e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree della città a vocazione turistica (1 milione di euro di investimenti per le strade), nessun aumento di Imu e addizionale Irpef, adeguamento Istat delle tariffe a domanda individuale, aumento di 50 centesimi della tassa di soggiorno, nessun incremento di spesa per il personale comunale e diminuzione dell’indebitamento di un milione e mezzo di euro. Undici milioni di euro di fondo cassa del Comune. Questi i punti salienti del bilancio di previsione 2024-2026 che giovedì mattina ha approvato la Giunta cattolichina a Palazzo Mancini.

"Una manovra da circa 21 milioni di euro per la parte corrente che ha anche incassato l’ok dei sindacati con cui è stata condiviso qualche giorno fa – conferma l’amministrazione comunale – tra 20 giorni il documento di pianificazione economica e programmazione politica passerà in consiglio comunale per l’approvazione definitiva". La sindaca Franca Foronchi ribadisce: "Investiamo ancora più risorse a sostegno delle famiglie, delle fasce più deboli, della pubblica istruzione. Qui a Cattolica verrà aperta una quinta sezione del nido di infanzia, aumentando le soglie Isee per le agevolazioni per la mensa scolastica, inserendo la figura dell’educatore di plesso, è stato istituito un terzo pullmino per il trasporto degli alunni della scuola Repubblica, chiusa per lavori di demolizione e rifacimento, che sono stati trasferiti negli istituti Filippini, Torconca e Carpignola, in modo da agevolare le famiglie. Un servizio, quest’ultimo, a costo zero per i nostri cittadini". Sul fronte dell’indebitamento del Comune vi è un calo di un milione e mezzo di euro.

"Nessun aumento delle principali entrate comunali – prosegue la sindaca – restano invariate Imu e addizionale Irpef. Abbiamo aumentato la tassa di soggiorno di 50 centesimi allineandoci quindi ai Comuni limitrofi come Gabicce Mare e Riccione. Si prevede un extra gettito di circa 400mila euro che destineremo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vie ed aree a vocazione turistica di Cattolica, ma anche per la promozione e gli eventi sportivi concertati in Consulta per il Turismo". Investimenti importanti anche sul fronte dei lavori pubblici e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Altri 200mila euro sono previsti per il cimitero, circa 260mila invece per gli impianti sportivi a corollario del Palazzetto dello Sport, mentre un milione di euro circa per la manutenzione delle strade. La previsione di spesa per gli investimenti nel 2024 è di circa 6milioni e 600mila euro attraverso l’intercettazione di contributi regionali e nazionali, un milione di euro di nuovi mutui nel 2024 e attraverso le entrate dell’Urbanistica da oneri di urbanizzazione.

Luca Pizzagalli