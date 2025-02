Investimenti facili: sito truffa con il nome dei Reggenti

La grafica è quasi identica a quella del portale di San Marino Rtv e la notizia riportata che riguarda i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, è falsa. A dare notizia di un sito apparso nei giorni scorsi sul web è la Segreteria Istituzionale. "Un tentativo di truffa", spiegano. Il link del sito, "che si rifà al dominio sanmarinonewstoday.com, parla di una nuova piattaforma di investimento, la cui introduzione viene attribuita ai capi di Stato sammarinesi, in collaborazione con importanti aziende italiane e invita a cliccare su un link in cui sono richiesti dei dati personali".

Sul sito si cerca di attrarre i visitatori scrivendo che già molti cittadini guadagnano milioni di euro grazie a questa piattaforma. Si tratta di "una assoluta fake news – dicono dalla Segreteria Istituzionale – e di un tentativo di truffa immediatamente segnalato alle forze dell’ordine e ai legali della San Marino Rtv per procedere all’oscuramento del sito e a tutti gli accertamenti del caso per identificare i responsabili". In effetti, già nel pomeriggio di ieri il sito era già stato bloccato, non più visibile agli utenti. "L’invito – sottolineano comunque della Segreteria – è a non cliccare sul sito e sui link per evitare ogni tipo di rischio".

Rischi che i cittadini corrono sempre più spesso sul web dove le truffe si moltiplicano a vista d’occhio utilizzando tecniche sempre più credibili. Appena qualche mese fa lo stesso invito a non cliccare su alcun tipo di link era arrivato dalla segreteria di Stato all’Istruzione. Sui social era apparsa una pubblicità sponsorizzata che aveva attirato l’attenzione di molti. Uno ’spot’ per corsi gratuiti organizzati da un fantomatico ministero dell’Istruzione di San Marino. Anche in quel caso la grafica faceva effetto, con tanto di stemma del Titano in bella vista.

Corsi per persone di tutte le età al termine dei quali sarebbero stati rilasciati degli attestati e che avrebbero potuto aprire molte porte sul mondo del lavoro. Niente di tutto questo, anche in quel caso si trattava di una truffa. Con tanto di invito a cliccare su un link per partecipare gratuitamente al corso. Ovviamente la segreteria di Stato all’Istruzione allora, come i Capitani Reggenti nel caso di questi giorni, era completamente ignara di tutto. Quei corsi non erano di certo stati organizzati sul Titano. Vere e proprie frodi che si rincorrono sul web quotidianamente e che spesso riescono nel loro scopo, quello di truffare i cittadini.