"Investimenti per 10 milioni sulla rete idrica"

Dieci milioni di euro investiti nel territorio negli ultimi tre anni, dei quali 3,6 nel 2024. Amir chiude il bilancio dello scorso anno con un utile di 230mila euro, rafforzando la serie positiva di esercizi finanziari archiviati col segno più. Il consuntivo della società patrimoniale pubblica che amministra la proprietà di reti e impianti del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) della provincia di Rimini è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci.

Ora "con l’incorporazione in Romagna Acque – sottolinea l’amministratore unico Alessandro Rapone – l’azienda porterà in dote un patrimonio di 35 milioni di infrastrutture". Sarà "un’operazione strategica, anche per affrontare le sfide del cambiamento climatico". Un patrimonio "tanto invisibile quanto prezioso", costituito da migliaia di chilometri di tubi, depuratore di Santa Giustina compreso. "Tra l’altro – conclude Rapone – l’operazione si inserisce in un contesto in cui proprio le capacità di progettare e investire saranno decisive per affrontare la sfida del climate change in corso".