Investimenti per 15 milioni: "Ma zero per i parcheggi"

Nessun incremento delle tasse a Santarcangelo nel 2025, e un piano di investimenti da 15 milioni di euro nei prossimi tre anni. Via libera l’altra sera in consiglio comunale alla manovra finanziaria. Consiglio che si è aperto col ricordo di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti morti sul Gran Sasso (servizi in Nazionale e alle pagine 2 e 3).

Tornando al bilancio, è toccato all’assesore Gianni Giambi illustrare la manovra del 2025 e il documento di programmazione del prossimo triennio: "Restano inalterate Imu e addizionale Irpef, nessun incremento anche per i servizi a domanda individuale". Per quanto riguardo il piano dei lavori, il Comune ha in cantiere investimenti per 15 milioni di euro.

Tra i lavori che prenderanno il via l’anno prossimo il restauro delle ex carceri per 1,2 milioni di euro (di cui circa 730mila finanziati dalla Regione) e la messa in sicurezza di via Massani e delle mura dello Sferisterio (anche in questo caso con risorse regionali e della struttura commissariale post-alluvione).

Diversi i progetti per i quali il Comune andrà a caccia di fondi: uno su tutti la riqualificazione di piazza Marini, che l’amministrazione vuole pedonalizzare. Da parte della minoranza non sono mancati dubbi e critiche, sul bilancio e sul piano dei lavori.

Per Barnaba Borghini, capogruppo di Alleanza civica, due su tutte le criticità: "Abbiamo bisogno di più case di riposo per gli anziani. Abbiamo proposto di recuperare e ristrutturare immobili a questo scopo: nei piani del Comune non c’è nulla in questa direzione". E "mancano interventi per rimediare alla carenza di parcheggi in centro. Che fine ha fatto il progetto del multipiano nella zona dell’ospedale? L’ennesima presa in giro? Prima di rendere pedonale piazza Marini, è necessario spiegare ai residenti dove verrebbero recuperati i posti auto che si perderanno. Occorre farlo prima e non dopo o forse...".