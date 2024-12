Investimenti per 70 milioni. Tasse, nessun aumento in vista

Sotto l’albero di Natale a Riccione nessun aumento di tributi e tariffe, si conta piuttosto di far cassa con il recupero dell’evasione fiscale, derivante soprattutto dall’Imu. È contemplato dal bilancio di previsione del 2025 che poggia anche su un altro principio: garantire servizi di qualità ai cittadini. Impegno che trova fondamento nel Piano triennale delle opere pubbliche, che prevede un investimento complessivo di 70 milioni di euro. Cifra destinata a rendere più attrattiva la città, partendo dalle grandi opere strategiche: restyling di viale Ceccarini, riqualificazione de porto, rifacimento del ponte sul rio Marano, nuovo lungomare sud e ampliamento della rete ciclabile, da mettere in cantiere nel 2025, come altre opere relative a scuole, ambiente, sport, a partire dalla nuova piscina. Nonostante non si prevedano rincari, la cifra destinata ai Servizi sociali aumenterà di circa 900mila euro, grazie anche ai trasferimenti regionali, destinati a iniziative di inclusione sociale, supporto alle famiglie e potenziamento delle politiche giovanili. In quanto alle risorse incamerate con l’imposta di soggiorno, dal Comune fanno sapere che "saranno reinvestite in infrastrutture, decoro urbano e promozione turistica, a beneficio di residenti e visitatori".

La proposta di bilancio, assicurano gli amministratori, "è costruita su basi solide, con una spesa in conto capitale di 30 milioni di euro per il 2025. Questo risultato è stato possibile grazie a una gestione attenta delle risorse e al consolidamento di misure introdotte negli anni precedenti, come l’addizionale Irpef. Non manca l’incremento di sicurezza e sorveglianza, anche tramite telecamere da installare pure nel sottopasso di viale Ceccarini.

Nives Concolino