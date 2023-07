Rimini, lite fuori dalla discoteca: scappa in auto e investe un ragazzo. Il video choc

Misano Adriatico (Rimini), 16 luglio 2023 - Scoppia il parapiglia fuori dalla discoteca. Nella confusione, un ragazzo sale in auto e si dà alla fuga, travolgendo però un altro giovane che finisce in pronto soccorso. E' accaduto questa mattina prime luci dell'alba all'esterno della Villa della Rose di Misano Adriatico. Una vicenda i cui contorni devono però ancora essere definiti con chiarezza.

Parapiglia fuori dalla Villa Delle Rose e poi l'investimento, la sequenza dal video

L'esatta dinamica di quanto avvenuto è infatti oggetto di approfondimenti da parte delle pattuglie dei carabinieri intervenute sul posto. I militari dell'Arma stanno vagliando attentamente le diverse testimonianze per cercare di ricostruire con la precisione la concatenazione dei fatti. Tutto, stando a quanto riferito, avrebbe avuto origine a causa di una discussione tra due gruppi di giovani scoppiata all'esterno del locale di Misano.

I due gruppi si sarebbero affrontati e la situazione sarebbe presto precipitata. Uno di loro, ritrovandosi circondato e temendo di essere aggredito, sarebbe salito su una macchina di grossa cilindrata di colore nero con targa della Repubblica di San Marino e sarebbe partito a tutta velocità.

Nella fuga, avrebbe però finito per urtare un ragazzo di origine albanese, che ha poi riferito di non c'entrare nulla con il tafferuglio che stava avvenendo e di essersi ritrovato lì per puro caso. Sarebbe stato trascinato per alcuni metri, venendo quindi scaraventato a terra.

A quel punto sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 insieme alle auto dei carabinieri. Non è chiaro se il conducente del bolide abbia agito intenzionalmente, puntando ad investire il giovane albanese, o se invece nella concitazione della fuga se lo sia trovato davanti all'improvviso, non riuscendo ad evitare l'impatto. Il ferito, dopo essere stato visitato e stabilizzato sul posto, è stato accompagnato in pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del personale sanitario. Avrebbe riportato alcune fratture, ma non è in pericolo di vita.