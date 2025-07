Investimento sui binari. Disagi e treni cancellati

È stata una mattinata di passione quella vissuta ieri lungo la ferrovia che attraversa la dorsale adriatica. Una mattinata in cui tra le 8.30 e le 10.30 sono trascorse due ore di disagi sulla linea tra Ravenna e Rimini a causa di un investimento avvenuto lungo i binari poco prima della stazione di Bellaria. Qui stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine intervenute, un uomo sarebbe riuscito ad entrare nella ferrovia, sfruttando l’accesso dal passaggio a livello limitrofo in via Perugia, poco distante dalla stazione di Bellaria.

Non è ancora chiaro se l’uomo fosse disorientato o alterato al punto da non accorgersi del sopraggiungere di un treno alle proprie spalle o se la sua presenza sulla strada del convoglio fosse dovuta ad un gesto volontario. Fatto sta che il treno, un regionale partito da Ravenna e diretto a Rimini, ha colpito di striscio l’uomo sulla ferrovia e, fortunatamente, a moderata velocità dal momento che il convoglio aveva una fermata programmata allo scalo di Bellaria e stava già procedendo quindi a velocità moderata. Questi due fattori hanno così provocato all’uomo solo delle ferite a seguito dell’impatto.

A seguito dell’urto sono stati immediatamente allertati i soccorsi con il personale del 118 e le forze dell’ordine che si sono precipitati sul luogo dell’incidente. L’uomo colpito dal treno è stato quindi subito trasferito in ospedale a seguito delle ferite riportate, mentre Rfi si è attivata per provvedere alla gestione dei passeggeri a bordo del treno incidentato e degli altri convogli programmati sul percorso ferroviario.

Come conseguenza dell’incidente, la circolazione nel tratto Cesenatico-Igea è stata sospesa appunto per un paio d’ore, con un totale di sette treni soppressi e un ottavo che ha viaggiato accumulando un ritardo di circa quaranta minuti. Per i viaggiatori interessati dal disagio, Rfi ha provveduto con l’impiego di bus sostitutivi così come per i settanta passeggeri che occupavano il regionale al momento dello schianto all’altezza della stazione di Bellaria.