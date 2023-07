Investita da una moto sulle strisce pedonali: 39enne al ’Bufalini’

Poteva andare molto peggio alla donna di 39 anni investita sabato sera in via Tripoli. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando un uomo a bordo di uno scooter Honda l’ha travolta. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 davanti a numerosi passanti, che insieme al conducente della moto hanno soccorso la donna, in attesa del 118. La 39enne è stata portata in elicottero all’ospedale ’Bufalini’: ha riportato varie ferite, ma non è in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. Inevitabili i disagi al traffico.