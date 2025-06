Investita dallo scooter sulle strisce pedonali. Grave una 18enne

Colpita in pieno da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme all’amica. Sono gravissime le condizioni di una riccionese neomaggiorenne coinvolta nell’incidente avvenuto ieri, verso le 14.20, sulla Statale 16 poco dopo l’intersezione con corso Fratelli Cervi, nella zona di Riccione paese. La 18enne è stata travolta da un Honda SH, con in sella una coppia di coniugi, venendo sbalzata sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo e la ragazzina, stando a quanto emerso, avrebbe riportato un trauma facciale. Motivo che ha reso necessario il trasporto d’urgenza, con il codice di massima gravità, all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dove fino a ieri era ancora ricoverata.

La dinamica dell’incidente al momento è ancora al vaglio delle pattuglie della polizia locale di Riccione, intervenute sul posto per i rilievi e per la regolazione del traffico. Stando ai primi accertamenti, pare che le due ragazze – entrambe hanno compiuto 18 anni da poco – stessero attraversando sulle strisce pedonali, all’incirca all’altezza del negozio ‘Riccione in moto’. Proprio in quel momento è sopraggiunto, con direzione di marcia Riccione-Misano, lo scooter Honda SH condotto da un uomo che trasportava insieme a lui anche la moglie. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente dello scooter non è riuscito ad evitare l’impatto finendo contro le due giovani che stavano attraversando la Statale. L’SH avrebbe investito la 18enne, mentre l’amica (anche lei caduta a terra) avrebbe riportato solo qualche lieve escoriazione. Feriti anche marito e moglie, finiti sull’asfalto dopo l’urto e trasportati all’ospedale Infermi di Rimini in ambulanza in codice di media gravità.

Fin da subito le condizioni della 18enne investita sono apparse molto gravi. La giovane riccionese è stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario, che ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato non lontano dal luogo dell’investimento. L’eliambulanza l’ha trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena: ieri era ancora ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata intubata, con i medici che non hanno ancora sciolto la prognosi. In ospedale è finita anche l’amica della ferita, che dopo l’incidente ha accusato un lieve malore.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Riccione. La Statale è rimasta parzialmente chiusa, nel tratto interessato dall’incidente, per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.