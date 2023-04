Rimini, investita e rapinata fuori dal centro commerciale: gravissima

Rimini, 25 aprile 2023 – Il tentativo di scipparla finisce male e lei, una donna di 87 anni residente in Valmarecchia, viene travolta dall’auto del malvivente in fuga, finisce a terra battendo la testa e viene trasportata d’urgenza in pronto soccorso. Un’indagine lampo, condotta dagli agenti della squadra mobile di Rimini, porta in meno di 24 ore ad indentificare e fermare il presunto autore della violenta rapina. In manette, sottoposto ad un fermo in attesa di comparire davanti al gip per l’udienza di convalida prevista per la giornata di domani, è finito un uomo di 38 anni, originario del Napoletano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, già in passato sorpreso a mettere a segno scippi e furto con strappo. È difeso dall’avvocato Giordano Fabbri Varliero. "Attendiamo la possibilità per il mio assistito di poter manifestare la propria versione dei fatti, sicuri che la vicenda possa rientrare in una bravata e certi che il ragazzo si sia reso conto del suo sbaglio e collabori in modo che episodi simili non si ripresentino" afferma il legale. Del fatto è stato informato il magistrato di turno, Luca Bertuzzi, titolare dell’inchiesta.

L’episodio si è consumato sabato, attorno alle 12, nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Befane’. L’anziana ha appena finito di fare la spesa e sta caricando le buste nella macchina. Proprio in quel momento passa da lì un’auto con al volante il 38enne. L’uomo addocchia immediatamente la borsetta dell’87enne, incustodita sul carrello della spesa. Con una mossa fulminea, scende dalla vettura e agguanta la borsa, poi risale a bordo. L’anziana se ne accorge, si gira di scatto e si avvicina al finestrino dell’auto, con l’intento di riprendersi la borsa. Il malvivente a quel punto spinge il piede sull’acceleratore ed effettua una brusca sterzata. L’87enne viene travolta dal veicolo e scaraventata a terra. Nell’urto, batte violentemente la testa. L’allarme scatta immediatamente e sul posto si precipita un’ambulanza del 118, insieme alle pattuglie della polizia di Stato.

Gli agenti della squadra mobile si mettono subito al lavoro per ricostruire l’accaduto e per prima cosa passano al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza piazzate nel parcheggio delle ‘Befane’. I fotogrammi consentono agli investigatori di tracciare un identikit abbastanza preciso del presunto rapinatore. Da lì si mettono in moto ulteriori accertamenti che alla fine consentiranno di ripercorrere a ritroso il tragitto da lui compiuto per darsi alla fuga. L’uomo nel frattempo era riuscito a lasciare la provincia di Rimini e a raggiungere un’altra Regione e pensava forse di averla fatta franca, ma domenica si è invece trovato addosso i poliziotti che lo hanno bloccato con l’accusa di rapina aggravata e lesioni aggravate, accompagnandolo in carcere in attesa dell’udienza di convalida. L’anziana vittima dell’aggressione fino al tardo pomeriggio di ieri si trovava ancora ricoverata per i danni subiti a seguito della caduta. Le sue condizioni risultavano gravi ma stazionarie. I medici al momento si riservano la prognosi.