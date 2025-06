Investita e uccisa da un’auto a Riccione, caccia al pirata

Riccione, 11 giugno 2025 - È morta sul colpo, dopo un urto violentissimo, quello tra il corpo di una donna riccionese di 55 anni e l’auto di un pirata della strada che l’ha investita e uccisa questa mattina intorno alle 9 a Riccione in viale Settembrini, all’incrocio con via Galliano.

Lì dove si è consumato l’impatto di cui, per ora, non ci sarebbero testimoni oculari. Oltre ai sanitari sul posto si sono precipitati sia gli agenti della polizia locale di Riccione che i carabinieri della compagnia che indagano sull’accaduto cercando persone che potrebbero aver visto l’incidente mortale.

Morta a 55 anni, tragedia in viale Settembrini a Riccione (foto Migliorini)

Sul luogo non risulterebbero esserci tracce di frenata e restano aperte tutte le ipotesi così come sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto si trovano anche i familiari della vittima, che l’avrebbero già identificata, mentre è tuttora aperta la caccia al pirata della strada che ha investito e ucciso la 55enne. Sul posto il medico legale per accertare la causa della morte.