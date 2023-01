Investite dal treno, chiesta l’archiviazione "La morte di Giulia e Alessia fu una fatalità"

di Francesco Zuppiroli Non è stato un suicidio. E Giulia e Alessia non erano alterate a causa dell’assunzione di droghe o alcolici al momento della loro morte. Quella maledetta mattina del 31 luglio, quando intorno alle 7 le due sorelle di 17 e 15 anni residenti a Castenaso, nel Bolognese, sono morte investite da un treno Frecciarossa lanciato a tutta velocità lungo i binari della stazione di Riccione, è stata una terribile fatalità. È questo il punto fermo messo nei giorni scorsi dalla Procura di Rimini con la richiesta di archiviazione delle indagini svolte sull’incidente mortale alla stazione della Perla, che come il treno ha travolto e portato via la vita di Giulia e Alessia Pisanu. L’INDAGINE Esiti di un’indagine condotta aprendo un fascicolo per omicidio colposo, seppure senza indagati, che ha escluso responsabilità di terzi dunque, pur non rendendo così meno amaro il dramma di un’intera famiglia, flagellata dalla perdita improvvisa di due giovani figlie. L’indagine tuttavia ha permesso di diradare la nebbia di dubbi legati alle intenzioni delle due sorelle e, soprattutto, al loro stato psico-fisico un attimo prima della morte. NIENTE ALCOL O DROGHE Gli elementi raccolti in fase di indagine infatti, coordinata dal sostituto procuratore Giulia Bradanini, "ci fanno escludere che...