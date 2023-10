"Investiti 10 milioni negli ultimi 4 anni"

"Sulla scuola negli ultimi 4 anni ci sono stati investimenti, fra risorse proprie e Pnrr, di oltre dieci milioni di euro". Un piano, lo rivendica con orgoglio il sindaco Giorgetti, "per un’accelerazione senza precedenti a Bellaria Igea Marina nella costruzione del mondo della scuola di domani, che riteniamo fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità". Ultimo "ma non per importanza, l’Istituto alberghiero Malatesta che ha finalmente consegnato alla città la sua prima scuola superiore (aprendo una sezione a Bellaria): è una realtà in crescita e apprezzata per la qualità dell’offerta e degli ambienti didattici".