"Investiti 17 milioni in opere pubbliche"

"Nel 2024 abbiamo investito come non era mai accaduto nei dieci anni precedenti". I cantieri proseguono anche quest’anno con interventi in tutta la città. A sottolineare gli investimenti in opere e infrastrutture è l’amministrazione Angelini che presenta i numeri del bilancio consolidato 2024, approvato dal consiglio comunale.

"Una parte importante del bilancio è stata dedicata agli investimenti pubblici e alla rigenerazione urbana. Nel 2024 sono stati spesi 17,2 milioni di euro in conto capitale, il valore più alto degli ultimi dieci anni, destinati a interventi concreti e visibili: completamento del primo stralcio di viale Ceccarini e avvio del secondo, riqualificazione del Lungomare Sud, interventi sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, investimenti su scuole, impianti sportivi, infrastrutture e decoro urbano. Anche i cantieri ereditati, come il Museo del Territorio, lo Spazio Tondelli, l’ex Mattatoio e l’ampliamento dello Stadio del nuoto, hanno ricevuto attenzione costante per garantire la loro piena realizzazione".

Ma non ci sono solo le opere pubbliche. Cresce il numero di cittadini in difficoltà. Gli stipendi risicati in una riviera dove i prezzi galoppano, stanno creando un’emergenza. Tant’è che nel 2024 sono stati destinati al sociale 2,2 milioni di euro di fondi comunali. Una quota che si sta alzando in modo repentino visto che per il 2025 il fondo previsto supera i 3,3 milioni di euro, di cui oltre 400 mila euro erogati direttamente ai cittadini in condizione di maggiore difficoltà. "Anche le agevolazioni Tari hanno raggiunto il valore più alto di sempre, con 207mila euro di contributi, a dimostrazione di un sostegno concreto alle famiglie". Sempre in ambito sociale vanno considerati gli interventi nelle scuole, nei centri di buon vicinato e nelle strutture come la Residenza Pullè.

Dall’amministrazione sottolineano che "non si tratta solo di numeri, ma di scelte che mettono le persone al centro: dal sociale agli investimenti pubblici, dalla sicurezza urbana alla cultura, passando per l’innovazione digitale e la pianificazione del territorio. Questo bilancio dimostra che quando una comunità lavora unita, con solidarietà e responsabilità, può crescere insieme. A Riccione guardiamo al futuro con fiducia, investendo in opere, servizi e persone".

a.ol.