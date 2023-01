Rimini, investito due volte sulle strisce: caccia al pirata che non si è fermato

Sulle tracce dell’automobilista fuggito c’è la polizia locale (foto d’archivio)

Rimini, 14 gennaio 2023 – Investito due volte da altrettante macchine, una delle quali è poi fuggita facendo perdere le proprie tracce. Può considerarsi un miracolato il 29enne marocchino coinvolto nell’incidente sulle strisce pedonali avvenuto alle 17.10 di giovedì a Sant’Andrea in Casale, frazione di San Clemente.

Trasportato con un codice di media gravità in pronto soccorso, non sarebbe al momento in pericolo di vita e pare che le sue condizioni non siano particolarmente gravi. Dovrebbe potersi riprendere rapidamente, mentre nel frattempo prosegue la caccia al pirata della strada che, dopo aver centrato il pedone, si sarebbe allontanato rapidamente dal luogo dello scontro, in via Tavoleto, all’altezza dell’ufficio postale.

Cosa è successo

La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale dell’Unione della Valconca, intervenuti sul posto per i rilievi. Da una prima ricostruzione, il 29enne sarebbe stato centrato da un’auto proprio mentre stava attraversando le strisce pedonali. Nel cadere sull’asfalto, avrebbe invaso la corsia opposta, venendo colpito nuovamente da un’altra vettura.

Mentre il conducente della prima macchina si è immediatamente fermato a prestare soccorso, quello della seconda avrebbe invece tirato dritto, ripartendo a tutta velocità, almeno secondo il raccconto dei testimoni presenti sul posto. L’allarme è scattato immediatamente e in via Tavoleto si è precipitata a sirene spiegate l’ambulanza del 118 insieme ad una pattuglia della polizia locale.

Come sta il ferito

Fortunatamente , le condizioni del ferito si sono rivelate essere meno gravi di quanto era apparso in un primo momento. È stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti, mentre i vigili si sono messi al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ricavare elementi utili ad identificare l’automobilista che si è dato alla fuga a bordo di una vettura di colore chiaro.

Il precedente

L’incidente si è verificato in un punto non troppo lontano da dove, il 2 novembre scorso, un bambino di cinque anni era stato investito da un’auto mentre rincorreva un pallone rotolato in strada. Il piccolo si era precipitato sulla Riccione - Tavoleto, proprio mentre strava sopraggiungendo una Opel Agila. La conducente non aveva potuto far nulla per evitare l’impatto.