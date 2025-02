Investito sulle strisce mentre va a scuola: paura per un 14enne

Grande paura ieri a Villa Verucchio per uno studente di 14 anni, investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto lungo la Marecchiese poco dopo le 7 di mattina. Il veicolo, un’auto condotta da un uomo riminese di 63 anni, procedeva in direzione Rimini quando, per motivi ancora in corso di accertamento, ha centrato in pieno lo studente mentre attraversava.

Fortunatamente l’impatto non è stato particolarmente violento e il 14enne è rimasto sempre cosciente. Dopo l’incidente l’automobilista, preoccupato per le condizioni del ragazzo, si è offerto di portarlo in macchina al pronto soccorso di Rimini. Il giovane ha accettato ed è così salito sull’auto del conducente, ma dopo pochi chilometri ha cominciato ad accusare un forte dolore, che lo ha indotto a chiamare il padre. Il genitore, preoccupato, ha prontamente avvisato il 118, facendo scattare l’intervento dei soccorritori. All’altezza di Vergiano, sulla Marecchiese, sono arrivati un’ambulanza e anche l’elicottero del 118, alzatosi in volo da Ravenna per precauzione. I sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno stabilizzato il ragazzino e, per motivi di sicurezza, hanno deciso di trasferirlo d’urgenza al ’Bufalini’ di Cesena, utilizzando l’elicottero. Il ragazzino di Villa Verucchio è stato trasportato con un codice di media gravità. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale della Valmarecchia per i rilievi.