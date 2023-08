"Io connivente con il Pd? Accusa ridicola"

"Mi spiace che i colleghi della Lega abbiano abbandonato per l’ennesima volta l’aula. Si accusa Fratelli di Italia di connivenza: nei miei trent’anni di vita consiliare qualcuno si è permesso di dire che sono stato connivente con la maggioranza? Credibile? Accusa ridicola". Così il capogruppo FdI Gioenzo Renzi l’altra sera in consiglio. L’opposizione si spacca sull’aggiornamento del regolamento consiliare.

"Registro con disappunto – ha aggiunto Renzi – le polemiche giornalistiche che ritengo destituite di ogni fondamento, perché sono ridicole alla luce del lavoro svolto in maniera responsabile. Non rispondo a chi ha voluto intraprendere, per dividere FdI, delle vie trasverse; noi siamo qui in consiglio comunale ad affrontare i problemi, il confronto lo vogliamo in consiglio comunale. Non andiamo a cercare coordinatori, ministri, viceministri, perché magari ci richiamino all’ordine; perché poi ministri e viceministri ci conoscono, sanno benissimo che facciamo il nostro dovere con molta onestà intellettuale, con il solito impegno e spirito di sacrificio".