"Io, picchiato dal vicino senza motivo"

Lorenzo Muccioli

Si trova ancora sotto choc il 41enne di Villa Verucchio che il 20 gennaio scorso è stato aggredito dal vicino di casa, un 31enne che abita nel suo stesso condominio. L’uomo ha riportato ferite in varie parti del corpo. "Ancora non ho capito il motivo dell’aggressione", ha confessato al suo avvocato. È stato dimesso quasi subito dal pronto soccorso ed è tornato a casa dai suoi familiari, ma per guarire del tutto ci vorranno all’incirca una ventina di giorni. Il suo assalitore, un 31enne seguito dai servizi psichiatrici, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni e la sua posizione è tuttora al vaglio degli inquirenti.