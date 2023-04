‘Io, tu e... le rosole’: in Paese buon gusto e divertimento

Tra sapori, tradizioni e intrattenimento, oggi a Riccione Paese torna ‘Io, tu e … le rosole". Nelle casette allestite lungo Corso Fratelli Cervi i visitatori potranno scoprire e gustare i profumi del passato, le prelibatezze della tradizione e conoscere la cultura del cibo povero del territorio locale, da consumare sul posto o da asporto.

L’iniziativa sposa la solidarietà, il Comitato Riccione Paese organizzatore dell’evento ha offerto una casetta alla parrocchia San Martino, il ricavato delle rosole sosterrà la ricostruzione della tensostruttura distrutta dalla grandinata dello scorso agosto (per prenotazioni 349 2262828).

Oltre al mercatino dei sapori (dalle 10 alle 22), si prevedono tanti spettacoli. Oggi dalle 16 alle 18 danza col gruppo S.Ballo della cooperativa Cuore 21, dalle 17,30 alle 21 performance itinerante del trio Bianch’ottoni Microband.

Dalle 15,30 in piazzetta Matteotti altra iniziativa che con animatrici e truccabimbi farà vivere la magia di Disneyland. Domani dalle 15, in piazza Matteotti, Ludobus con i giochi di una volta, dalle 16 esibizione di Martin Navello, mentre Luigi Del Bianco e Christian Vox in piazza Parri proporranno ‘A tutto volume!’ - Per informazioni sull’evento è possibile contattare lo Iat allo 0541 426050.

ni. co.