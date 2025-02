Ioli: "La soluzione per salvare i Mutoid è trasferire gli artisti all’ex fabbrica Buzzi"

"La soluzione per salvare i Mutoid c’è". Ma per Mauro Ioli, architetto, ex presidente della Fondazione Carim, non è quella a cui sta lavorando l’amministrazione di Santarcangelo. "La sentenza del Consiglio di Stato è inappellabile – ricorda Ioli – Pensare di intraprendere altre battaglie giudiziarie o tortuosi e interminabili percorsi urbanistici che richiederebbero procedure e impegni di lungo periodo, sarebbe soltanto un dispendio di risorse e di energie che, per mia opinione, val la pena orientare verso altre soluzioni".

E per Ioli la soluzione è "spostare l’insediamento dei Mutoid nella zona dell’ex fabbrica della Buzzi Unicem, a San Michele. Si tratterebbe di un trasferimento di soli 2 chilometri verso monte rispetto al luogo abitato dai Mutoid da decenni senza adeguato titolo. E sarebbe anche un’operazione di riconversione di parte delle funzioni dell’antico cementificio verso attività artigianali e di cultura del riuso, che andrebbero poi definite insieme agli estrosi e apprezzati Mutoid".

Per Ioli "questa soluzione, se condivisa, risolverebbe tanti problemi, più di quanti potrebbe crearne. E con la necessaria determinazione politica potrebbe risultare immediatamente attuabile visto che l’area è di fatto nella disponibilità del Comune". Trasferire i Mutoid nella zona dell’ex Buzzi "rappresenterebbe una luce accesa in un’area in disuso e da troppo tempo spenta. Il primo passo per dare una nuova e lunga vita all’ex cementificio e alla stessa Mutonia".