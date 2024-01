Ipotesi terzo mandato. Manca solo la firma. Ecco i tre sindaci che possono ricandidarsi

Non c’è due senza tre. In Parlamento la danno ormai come cosa fatta. La bozza del decreto legge è pronta e si attende solo la ratifica e la firma del presidente della Repubblica. I sindaci uscenti con due mandati nei comuni tra 5mila e fino a 15mila abitanti potranno candidarsi per la terza volta, andando in deroga alle precedenti limitazioni. A livello nazionale la cosa piace a tutti trovando un consenso bipartisan. Vista la difficoltà nel trovare persone che vogliano impegnarsi nel fare il primo cittadino nei piccoli comuni, la deroga viene vista come una manna. Nel riminese la ricaduta si avrà in tre municipi che andranno al voto in primavera, l’8 e il 9 giugno. Si tratta di Verucchio, San Clemente e San Giovanni in Marignano. A Verucchio in municipio siede Stefania Sabba. La deroga le apre la strada a una nuova campagna elettorale e cambia le carte in tavola per gli avversari che speravano in una competizione in cui si ripartiva da zero, con nuovi candidati.

L’atteso annuncio ufficiale da Roma dovrebbe mettere a tacere anche i venti di rinnovamento in Valconca, a San Clemente. Se decidesse di ripresentarsi, Mirna Cecchini non troverebbe ostacoli tra chi l’ha sempre sostenuta. Mentre per il centrodestra la partita si complicherebbe perché Lega, Fdi e Forza Italia dovrebbero trovare squadra e candidato forti da subito per provare a giocarsela. Va detto che le comunali si svolgeranno negli stessi giorni delle europee. E il centrodestra, Fdi in particolar modo, vola nei sondaggi elettorali.

Il voto alle europee potrebbe fare da traino, ma nel riminese tante volte c’è stata grande discrepanza tra le due votazioni con il centrodestra che volava nei consensi alle europee mentre naufragava in quelle dei piccoli comuni dove conta molto il candidato. Il terzo caso riminese figlio della deroga dei tre mandati, è San Giovanni in Marignano. Daniele Morelli dopo due mandati da primo cittadino non sarà obbligato a scendere dal carro. Ma a San Giovanni, al contrario di Verucchio e San Clemente, il centrosinistra aveva già trovato un candidato, la vicesindaca Michele Bertuccioli. L’attuale assessore alla Cultura si è formata negli ultimi dieci anni nelle giunte Morelli, andando a ricoprire incarichi politici o di ambito territoriale, divenendo ad esempio vicepresidente del distretto socio sanitario sud. Per lei, di professione psicologa e psicoterapeuta, l’investitura a candidata sindaca era nelle cose, e il partito aveva ormai scelto. Oggi la proroga rimescola le carte e rimette in gioco Morelli. Resta infatti difficile pensarlo in un ruolo subalterno dopo dieci anni al comando. Comunque vada il decreto legge su cui si attende solo la firma porta anche altre novità. La prima è sui giorni del voto. Si passa dalla domenica e lunedì a operazioni di voto che partono alle 14 del sabato fino alle 22, riprendendo la domenica dalle 7 alle 23. Trattandosi di election day, a urne chiuse saranno prima scrutinati i voti delle europee, poi dalle 14 di lunedì quelli per i comuni.

Andrea Oliva