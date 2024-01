Ipotesi terzo mandato per Morelli. Il Pd: "Più dei nomi contano le idee"

Il Granaio dei Malatesta si interroga sul suo futuro e mentre il consiglio dei ministri deve ancora sciogliere le riserve sulla norma per la possibile ricandidatura dei sindaci al loro terzo mandato, il Pd, da decenni al governo a San Giovanni, sfoglia la margherita dei candidati. Negli ultimi mesi il Carlino ha anticipato una possibile candidatura di Michela Bertuccioli, attuale vicesindaco, e pilastro dell’amministrazione Morelli da circa 10 anni. Figura di spicco della maggioranza, da sempre in orbita Pd e centrosinistra, Michela Bertuccioli sembra poter accogliere il testimone dal sindaco uscente Daniele Morelli. Psicologa e psicoterapeuta, al centro di numerosi progetti e incarichi nella politica locale e territoriale.

Ma da qualche ora si sta aprendo la possibilità, appunto, prevista dalla nuova legge elettorale, di un terzo mandato per il sindaco uscente Daniele Morelli. Proprio Morelli ieri ha ribadito: "Pensavo di aver terminato il mio lavoro, ma resto a disposizione del partito e del nostro gruppo". Il vicesindaco Michela Bertuccioli non ha, invece, rilasciato dichiarazioni e dunque si attendono con curiosità ed interesse gli sviluppi politici di un Comune in crescita a livello demografico, economico, territoriale e sociale.

Proprio il Pd si sta interrogando in questi mesi ed il segretario marignanese, Francesca Pieraccini, spegne ogni possibile dualismo e conferma l’importanza della condivisione di idee e nomi all’interno del direttivo stesso del Pd: "E’ da mesi che il Pd marignanese ha dato il via ad un percorso democratico – dice – che ci traghetterà fino a giugno 2024, data delle elezioni amministrative. Un percorso che vede tappe di condivisione nell’organo primo del partito, cioè il direttivo. A parte i nomi siamo partiti dalle idee, da ciò che ci accumunerà e ci contraddistinguerà nella proposta di governo. E sarà il direttivo ad esprimere linee guida ed il candidato per poi inaugurare la fase di apertura a tutte le rappresentanze politiche, sociali ed economiche. A fine mese verrà convocato il direttivo aperto a tutti quelli che vogliono farne parte attiva, per tirare le somme del lavoro svolto". Dunque sarà un mese molto caldo e ricco di voci e curiosità per un Comune tra i più importanti della Valconca e molto strategico anche per la riviera e l’economia delle città vicine, tra queste naturalmente anche Cattolica che guarda con interesse agli sviluppi marignanesi.

Luca Pizzagalli