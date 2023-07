Ira del comitato Ventena: "Parco senza pace"

Alza la voce il Comitato Ventena, puntando il dito sulla mancata manutenzione del Parco della Pace a Cattolica. I volontari ed i cittadini del Comitato rilevano atti vandalici al laghetto del parco con recinzioni abbattute ma anche giochi distrutti e strumenti musicali rotti nel piccolo parco della musica, erba alta ed uno stato di abbandono che ha creato diversi malumori tra i residenti della zona a monte della ferrovia. "Purtroppo da mesi chiediamo un’attenzione particolare per il nostro parco – conferma Mauro Pecci, presidente del Comitato Ventena –, ma otteniamo solo promesse e poi non succede nulla. Il primo polmone verde della città è lasciato a sé stesso, e nessuno fa nulla. Serve un’attenzione diversa da parte dell’amministrazione comunale, una cura adeguata che al momento non vediamo, purtroppo. Le recinzioni del laghetto da noi installate alcuni mesi fa sono già divelte da alcuni atti vandalici, nel laghetto proliferano tartarughe che poi nessuno controlla e distruggono tutto il verde circostante, ma in generale si assiste ad uno stato di abbandono che non ci piace, erba alta e verde che non viene trattato come si dovrebbe. Avevamo chiesto vigilanza ed una certa presenza di controlli, specie in estate, ma neanche questo, siamo davvero stanchi e demotivati".

Un esempio viene anche dalla mancata risposta dei volontari al recento appello dell’amministrazione comunale per chiedere nuova collaborazione: "Quando ho chiesto se qualcuno volesse collaborare con il Comune – conferma Pecci – la risposta è stata di un assoluto rifiuto perché ci si attende un segnale dalle istituzioni prima, ma che ancora non è arrivato. Il Parco della Pace merita ben altro trattamento". Il Comitato Ventena per anni ha proposto iniziative ed intrattenimento anche estivo proprio al parco considerandolo un luogo di aggregazione ed un punto di ritrovo fondamentale per la città in zona stadio. Ora si alzano i toni della protesta: "Abbiamo aspettato, sperando in un cambiamento – dice Pecci – ma ora c’è molta amarezza per questo immobilismo". Un altra spina nel fianco è stata pure la questione del bar del parco di cui molti attendevano fiduciosi l’apertura almeno per inizio estate, ma tale vicenda pare in via di risoluzione solo ora e dunque si annunciano tempi ancora piuttosto lunghi.

Luca Pizzagalli